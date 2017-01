Selje forbereder seg på turistsesongen uten hotell

Tema for møtet er hvordan man skal møte årets turistsesong uten hotell i bygda. Etter at deler av Selje Hotel brant ned i slutten av november har bygda mistet sitt viktigste overnattingssted for turister.

Tidligere har det blant annet vært foreslått et båthotell som en midlertidig løsning for å møte behovet for overnattingsplasser i Selje i turistsesongen.

Målet med mandagens møte handler om å samle folket i bygda for å bli kjent med det som finnes av tilbud, løfte fram det man allerede har, og ikke minst oppfordre til samarbeid og nye etableringer. De som har planer om å starte noe nytt eller ideer oppfordres derfor spesielt til å møte opp.