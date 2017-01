Haldt ikkje heilt til topps på Idrettsgallaen

Atle Solheim frå Selje var ein av fem nominerte til prioen for årets eldsjel under Idrettsgallaen i Hamar laurdagkveld, men nådde ikkje heilt til topps i kåringa.

Det var det Svein Robert Vestå frå Sortland som gjorde. Han roste både Solheim og dei tre andre som var nominert til den gjeve prisen.

- Vi var fem kandidatar som var nominerte til denne prisen, og alle hadde vi fortent å vinne akkurat like mykje. Det er verkeleg fantastiske mennesker alle i hop. Tidlegare i dag snakka vi om å rullere på kula, og å ha den kvart sitt år, for alle dei fire andre hadde fortent den akkurat like mykje som meg, sa den stolte og audmjuke vinnaren frå nord.