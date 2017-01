Har fått prestisjetung sjømatpris to år på rad

– Vi er stolte av dette, for det er en veldig profesjonell konkurranse med en grundig prosess. For oss er dette en veldig stor hedersbevisning. Det er nok den viktigste matkonkurransen i Norge nå. Og to år på rad, det er mer enn vi hadde forventet, sier administrerende direktør Rolf Domstein.

I år mottok sjømatprodusenten pris for Årets sjømat i kategorien villfanget for sin villkveitefilet. Det er selskapet sin avdeling i Stavanger som mottar denne prisen.

Stavanger-avdelingen mottok også fjorårets pris, som var for breiflabbfileten.

– Dette er to produkter i vårt sortement av pakket fisk, forteller Rolf Domstein.

Selskapet har de samme produktene over hele landet, men det er avdelingen i Stavanger som har deltatt i Det Norske Måltid-konkurransen. Til sammen har Domstein Sjømat AS syv avdelinger i Norge.

– Det var litt uventet at vi skulle få prisen i år, ettersom vi vant i fjor. Men det er et bevis på at vi har veldig høy kvalitet på produktene våre, legger Domstein til.

I sin begrunnelse skriver juryen bak Det Norske Måltid at villkveitefileten til Domstein Sjømat AS tilbyr kvalitetsråvarer fra norske farvann til folket.

– Produsenten gir med dette produktet forbrukerne anledning til å tilberede herremåltid i hverdagen, og viser hvor viktig ressurs havet er. Produktet har et delikat utseende og smaker rent og ferskt, heter det i begrunnelsen.



Vinnerne av Det Norske Måltid 2016:

Årets det grønne foredlet:

Grønvik Eplemost – Summerred fra Grønvik Gard (Rogaland)

Årets det grønne naturelle:

Rosettkål fra Vang Gård (Oppland)

Årets godbit:

Bringebærsorbet, fra Reins Kloster AS (Sør-Trøndelag)

Årets kjøtt foredlet:

Villsauskank Frøya, fra Dalpro Gårdsmat (Sør-Trøndelag)

Årets kjøtt:

Årets ferske sommerlam – grillribbe naturell, Gilde Nortura SA (Oslo)

Årets meieriprodukt, foredlet:

Økologisk Cottage Cheese, fra Rørosmeieriet AS (Sør-Trøndelag)

Årets ost:

Lille Aske, fra Bo Jensen (Rogaland)

Årets sider (ny kategori i 2016):

Balholm Handverkcider med humle fra Balholm AS (Sogn og Fjordane)

Årets sjømat foredlet:

Halvors Boknafisk Loin fra Halvors Tradisjonsfisk AS (Troms)

Årets sjømat oppdrett:

SALMABRG fra Salmon Brands AS (Oslo/Hordaland)

Årets sjømat villfanget:

Villkveite filet fra Domstein Sjømat AS (Rogaland)

Årets tradisjonsøl:

Norsk Høst fra Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS (Aust-Agder)



Juryens spesialpris:

Havsnø Flaksalt fra North Sea Salt Works AS (Møre og Romsdal)