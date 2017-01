Tilrår at Selje blir slått saman med Eid

Slik grunngjev Fylkesmannen Anne Karin Hamre tilrådinga som vart presentert klokka 15.30 måndag ettermiddag:

Det er mange argument som talar for at den beste løysinga i kommunereforma for desse tre kommunane, er at dei slår seg saman til ein ny stor kommune. Men Vågsøy er tydelege på at dei ikkje ynskjer denne løysinga. Dei prioriterer ein framtidig kystkommune sørover mot Bremanger og Flora. Utgangspunktet for kommunereforma er frivillige gjensidige vedtak i kommunane om samanslåing. Unntak frå dette kan tenkjast der det er ein kommune som stengjer for ei elles fornuftig løysing mellom fleire. Sjølv om vi altså vurderer det slik at det kunne bli ei endå betre og meir langsiktig løysing å slå saman alle tre kommunane, kan vi ikkje sjå at det stengjer for ei fornuftig samanslåing at berre Selje og Eid slår seg saman. Vi finn derfor ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å tilrå ei samanslåing av Selje, Vågsøy og Eid frå 2020.

Vi står fast ved det faglege grunnlaget og argumentasjonen frå september 2016 om ei samanslåing mellom Vågsøy og Selje. Men Selje har no inngått intensjonsavtale med Eid, og dette alternativet oppfyller også langt på veg målsettingane i kommunereforma. Det var først og fremst omsynet til Selje som låg bak tilrådinga om å slå saman Vågsøy og Selje. Sjølv om ei samanslåing av Selje og Eid betyr større avstandar internt i ein ny kommune, meiner vi at det kan bidra til å sikre betre og likeverdige tenester til innbyggjarane. Det vert lettare for den nye kommunen å skaffe naudsynt kapasitet og relevant kompetanse, ein meir berekraftig økonomi og eit styrka lokaldemokrati. Gjennom intensjonsavtalen ligg det til rette for å utvikle eit funksjonelt område for ei heilskapleg samfunnsutvikling, både lokalt og regionalt.

Vi oppdaterer saka.