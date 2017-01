– Det er godt at det er et stykke mellom husene i området, for det kunne fort ha tatt fyr i flere bygg med det været som var, sier Bremanger-lensmann Espen Gulliksen om brannen fredag 6. januar.

Hus i full fyr på Oldeide Nødetatene rykket i formiddag ut til en husbrann på Oldeide i Bremanger kommune.

Etterforsker

Han forteller at låven som ligger på andre siden av veien fra bolighuset nesten gikk med i brannen.

Denne uken har politiet startet etterforskningen av husbrannen. Så langt er fire-fem personer tenkt hentet inn til avhør i saken. Både huseiere og vitner skal avhøres om brannen.

– Senere denne uken skal vi begynne på de tekniske etterforskningene av branntomta, forteller lensmann Espen Gulliksen.Det er altfor tidlig å si noe om brannårsaken ennå, og Gulliksen sier det ikke er mistanke om noe kriminelt.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken, om vi noen gang kommer til å finne ut av det. Brannetterforskning er aldri enkelt, sier Gulliksen.

Dramatisk brann

Ingen ble skadd i husbrannen på Oldeide fredag. Huset ligger like ved ferjekaia.

– Heldigvis var det ingen inne i huset da det tok til å brenne, forteller han. Det var rett før klokken 12 fredag at nødetatene fikk meldingen om husbrannen. Meldingen kom fra et vitne som så røykutviklingen.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til husbrannen. Huset ble til slutt helt nedbrent.Fylkesvei 616 som går forbi huset som brant på Oldeide ble midlertidig stengt som følge av brannen. Det førte til at flere biler ble stående parkert langs fylkesveien før området ble klarert for forbigående trafikk.

Et par timer etter at brannen startet, åpnet veien opp igjen for trafikk.