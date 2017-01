– Fiskeplassene vil forsvinne

– Friluftsområder og fiskeplasser i Moldefjorden vil forsvinne, sier Andersen om planene til en ny fylling og næringsområde.

Han mener det blir tragisk dersom man mister de flotte friluftsområdene i Moldefjorden til fordel for et nytt industriområde. Andersen har blant annet vært i kontakt med Fylkesmannen og har klaget inn forslaget om fyllingen.

Forslaget er ett av seks som er utarbeidet av Selje kommune som mulige mottaksområder for masser fra Stad skipstunnel.

– Jeg forstår ikke at kommunen både kan bruke tunnelen som en turistattraksjon, samtidig som de vil bygge ut et industriområde her. De snakker jo rundt seg selv. Jeg forstår meg ikke på den politikken, sier Andersen. Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF) forteller at forslagene til bruk av masser og fyllingen i Moldefjorden har skapt reaksjoner.

– Det er helt naturlig at slike innspill kommer i en høringsperiode. Vi skal snart legge arealplanen ut på andregangs- høring, og da får folk en ny mulighet til å komme med innspill, sier Osdal.