Denne bygda protesterer mot Selje-Eid

– Eid og Selje uten Vågsøy er ikke et alternativ for oss. Kystkommunen blir et kraftsentrum og Flatraket vil være med der, sier Stig Ødegård, som bor på Flatraket.

Folk strøymde til for å gje si underskrift Det bles ein lausrivingsvind då Bryggja Utviklingslag skipa til bygdemøte der temaet var om bygda skal gå ut av Vågsøy og saman med Eid og Selje.

Folkemøtet er basert på flere private initiativ fra innbyggerne. Møtet blir arrangert på skolen i bygda.