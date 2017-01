Hjertestartere kan registreres flere steder

Det har kommet inn mange tips til hvor hjertestarterne i nærområdene er.

På hjemmesiden til Norske Hjertestartere kan man også registrere seg. Det samme kan man også gjøre på nettstedet finnhjertestarter.no.

Det jobbes også med å utvikle et offentlig hjertestarterregister.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nemlig besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 NAKOS oppdraget med å opprette et nasjonalt register, som nå er i testfasen.