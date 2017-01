Ligger an til nytt rekordår for reiselivet

– Reiselysten blant folk flest er økende, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og reiser i Norge, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge i en pressemelding.

– Bestillingene så langt i år er bedre enn tidligere. Dette viser at reiselysten er høyst tilstede blant folk flest og at vi planlegger ferieturene tidligere enn før, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

I gjennomsnitt har den norske husstanden et planlagt feriebudsjett på 41.850 kroner for 2017, som holder seg på et stabilt nivå.

– Vi har sett noen svingninger i feriebudsjettet de siste årene som følge av noe mer usikre tider i norsk økonomi. Dette ser nå ut til å ha stabilisert seg, forklarer Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

Venter nok et rekordår for Norges-turisme

– Norge som ferienasjon har hatt en kraftig vekst de siste tre årene, og dette ser ikke ut til å stoppe med det første. Innkommende reiseoperatører forventer en omsetningsvekst på nesten 10 prosent for 2017, noe som er svært positivt etter fjorårets kanonår, sier Endresen Normann.

– Det må gis stor honnør til de norske destinasjonene som har jobbet knallhardt for å sette seg på kartet - og klart det - de siste årene.

Ikke bare på latsiden i ferien

Aktiviteter er en viktig del av nordmenns ferie, enten det er turer i naturen eller musikk- og teateropplevelser. Nest etter å være sammen med familien er aktiviteter som fottur, ski, sykling, dykking m.m. det viktigste formålet med feriene. Særlig gjelder dette vinterferien, påskeferien og høstferien.

– Våre tall understreker viktigheten av opplevelser, i kombinasjon med natur og kultur, som et sterkt økende segment i norsk reiseliv, forklarer Endresen Normann.