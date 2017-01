Starter nytt rådgivingsselskap for reiselivet

2469 Reiselivsutvikling AS er et nytt rådgivingsselskap for reiselivsnæringen.

Selskapet omfatter sju partnere/rådgivere som med kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø, Molde, Nordfjordeid, Son og Moss har nærhet til sentrale miljøer innen reiselivsbransjen og offentlige institusjoner.

Partnere i selskapet er Børre Berglund, Anniken Enger, Synnøve Elisabeth Aabrekk fra Eid, Jan Sverre Sivertsen, Morten Torp og Trond Amland samt rådgiver Agnete Ryeng.

Selskapet mener det er behov for et større rådgivningsmiljø innen reiselivet som kombinerer kommersiell erfaring fra ulike deler av næringen med modeller og teori.

Tjenestene som det nye selskapet leverer omfatter analyser, forretningsutvikling, strategi- og produkt- og konseptutvikling, markedsføring – salg og distribusjon samt prosess- og prosjektledelse.