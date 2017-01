Vil at Vågsøy skal slå seg saman med Selje og Eid

– Lausriv Bryggja seg frå Vågsøy, blir vi ein mindre kommune. Det trur eg ikkje Stortinget vil gå med på. Målet med kommunereforma er større kommunar. Då blir det nok tvang, spår han.

Næringslivet ønskjer seg ei kystkommune Næringslivet i Vågsøy, Selje, Bremanger og Flora er klare på at de ønskjer ei samanslåing av dei fire kommunene.

På spørsmål frå Fjordenes Tidende etter folkemøtet om han meiner Bryggja-initiativet kan vere starten på slutten for Vågsøy kommune, svarar han:

– Ja, det trur eg faktisk det kan bli. Brotet på budsjettavtalen skapte ei stemning som førte til dette møtet, svarar Bleie, og legg til:

– Frp i Vågsøy har ivra for ein kystkommune, men no kjem eg til å foreslå på neste formannskapsmøte at forhandlingsutvalet i Vågsøy set seg saman med Selje og Eid.

Det er laga ei underskrifts-liste der innbyggjarane kan signere på oppropet om å sende søknad til Fylkesmannen om grensejustering.Bleie seier han ikkje kjem til å skrive under på lista som er lagt ut.

– Nei, det blir feil, vi må eventuelt gå samla inn i ein ny kommune.