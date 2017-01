Varsler høyeste vannstand i Måløy på 12 år

Statsmeteorolog Anne-Mette Olsen opplyser at man må tilbake til 2005 for å finne like høy vannstand, da det var 279 centimeter over normalnivå. Rekorden i Måløy er på 282 centimeter fra 1993.

– Jeg tror en god del folk vil få problemer med vann som trenger inn. Ikke bare noen få steder, men mange, sier Anne-Mette Olsen til NRK.

Det er nå sendt ut ekstremvarsel for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Denne floen er noe vi bare opplever hvert tjuende år, dersom varselet viser seg å stemme, sier meteorologen og forklarer at prognosene har blitt hakket verre siden gårsdagen.

På Vestlandet vil vannstanden være på sitt høyeste mellom klokken 09 og 11.30 torsdag formiddag.