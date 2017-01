Ønskjer meir samarbeid

Fredag møttest dei til si første fellessamling på Nordfjordeid. No blir det fast tradisjon med eit møte for året.

– Det er flott å kunne møtast. Vi har gjerne felles utfordringar og slit med dei same problema. Vi kan no halde saman i Nordfjord, konstaterte Harald Ekroll frå Stryn, leiar i Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane.

– Ordførarane har ikkje gjort jobben sin – Ordførarane i Nordfjord har øydelagt diskusjonen om kommunesamanslåing, og har vore for opptatt av å sikre seg kommunesenteret, meiner Åge Starheim frå Selje.

I motsetning til diskusjonen om kommunesamanslåing som føregår var eldreråda ganske så samstemte.

– Mitt forslag er å legge fellesmøta til Eid. Eg har langt nok å køyre på glatta hit, om ein ikkje må køyre endå lenger, sa Marita Aarvik frå Selje.

Nordfjordeid vert samlingsstaden, og så går det på rundgang kva eldreråd som er ansvarleg for samlingane.