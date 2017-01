Peronar med høgare utdanning er dei mest flittige netthandlarane, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Omsetninga til nettbutikkane i Norge har auka kraftig, frå 8,9 milliardar i 2009 til meir enn 16 milliardar i 2015. Auken held fram i 2016.

Flest netthandlarar er det i aldersgruppa 35-44 år. Tala viser også at menn og kvinner handlar like ofte, men at menn handlar dyrare.