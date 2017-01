Stad skipstunnel vil koste 2,5 milliarder

Det melder NRK.

Kystverket la fram reguleringsplanen for skipstunnelen under møtet til planutvalget i Selje kommune i dag.

NRK melder også om at Kystverket tilrår at man bygger tunnelen, til tross for at den ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Kystverket beregner at byggetiden for tunnelen vil ta tre til fire år. Det vil si at den tidligst vil stå klar i 2022.

Senere i dag, torsdag, skal Kystverket og Selje kommune arrangere et folkemøte på Moldestad grendahus der reguleringsplanen vil bli presentert.

