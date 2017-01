– Målet for alt endringsarbeidet vi no er inne i, er å skape ei helseteneste med pasienten som likeverdig partnar, der pasienten er med på avgjerdene om seg sjølv. Vi må spørje pasienten: Kva er viktig for deg, sa Høie.

Han la også vekt på ventetid for pasientane. For første gong er den nasjonale gjennomsnittlege ventetida under det gamle målet på 65 dagar. Med ei gjennomsnittleg ventetid på 61 dagar i 2016, er dette det lågaste målte årstalet på ventetider sidan 2002.

– Dette er gode tal. Vi vil at den positive trenden held fram i 2017. Difor kjem eit nytt mål: Alle helseregionar skal redusere ventetidene sine samanlikna med 2016, og ventetida i alle helseregionane skal vere under 60 dagar i snitt, sa Høie.