Frårår endringar av verneverdig sjøbu

Det er søkt om å få rive fronten på ei verneverdig sjøbu. Hensikta er at ein del av steinfundamentet under brua, i ei bredde på 1,2 meter langs fronten, kan nyttast som kai.

Den aktuelle sjøbua er ein del av eit større verneverdig sjøhusmiljø, og forvaltningsplan for Struen legg sterke føringar for bevaring av sjøhusmiljøet og for utforming av nye tiltak i området.

Nærings- og kulturavdelinga presiserer no at endring og tilrettelegging av kai framfor ei sjøbu er eit stort og markert tiltak. Dette vil ta bort det historiske særpreget ei sjøbu med vinde eller heiseanordning har, sett i forhold til lossing og lasting direkte frå båt.