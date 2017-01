Har aldri hatt meir hjort

Fellingstala for 2016 er klare. Av 792 tildelte løyve blei det felt 643 dyr i Bremanger. Av desse var 40,1 prosent kalv, heilt i tråd med målsettingane til Bremanger om å ta ut meir unge dyr for å sikre ei betre fordeling og ein stamme med eldre og meir robuste dyr.

– Eg er veldig nøgd med tala. Jegerane har skote mykje kalv og ungdyr, og dermed får vi eldre hjort i vinterstammen på sikt. Jegerane har gjort ein flott job, seier han.

Bremanger-jegerane skaut i fjor, i tillegg til 258 kalvar (40,1 prosent), 144 spissbukkar (22 prosent), 55 fjorkoller (9 prosent), 99 koller (15 prosent) og 87 bukkar (14 prosent).

– Held vi fram som vi har gjort dei siste to-tre åra, får vi stadig eldre dyr i stammen. Og med store bukkar og koller i stammen, får vi større og flottare kalvar, seier Marthinussen, som forklarar at det dei gjer for å bøte på ein stamme som har fått fleire og fleire ungdyr er å kopiere naturen.

– I naturen tek ulv og rovdyr dei minste og svakaste dyra, som oftast kalvar. Dei som er større og sterkare kjem seg oftare unna. Vi gjer det same – skyt dei svakaste.

Sjølv om Bremanger er på rett veg, vil det ta tid å nå målet om god aldersfordeling.

– Ein bukk er på topp når han er rundt elleve år, så det vil ta nokre år. Meininga er å skyte bukken når han er eldre, slik at han har fått gjort jobben sin med å føre genane vidare.

Bremanger-jegerane har felt 643 dyr i 2016, 81 prosent av det dei hadde fellingsløyve på.

– Det er heilt greitt og eit vanleg nivå, seier Marthinussen.

– Kor stor er hjortestammen?

– Akkurat no er den nok i underkant av 3.000 dyr. Sidan vi begynte å registrere sette hjort, har vi aldri hatt meir dyr enn i dag.

Norsk hjorteviltregister viser at medan ein i 2008 såg 5.386 hjort i Bremanger, hadde talet auka til heile 8.472 sette hjort i 2016. Og sjølv om tal jegerdagar har gått ned dei siste åra, ser jegerane no i snitt 2,02 hjort per jegerdag mot 1,57 i 2008.