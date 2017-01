Kommunesammenslåing og lottomillionærer

To saker fikk overlegent mest klikk i uka som gikk: Folk på Flatraket, som protesterer mot Selje-Eid-sammenslåing, og Beate Jensvoll fra Måløy som vant 7,4 millioner kroner i Lotto forrige helg.

På Flatraket arrangeres det i dag, søndag, folkemøte for å gjøre Selje-politikerne kjent med at hele Selje kommune ikke nødvendigvis er enige i at kommunen er best tjent med å slå seg sammen med Eid.

- Dersom Vågsøy-Bremanger-Flora får til en kystkommune, vil vi være med der, sier Stig Ødegård fra Flatraket i saken.

Forrige helg ble Beate Jensvoll fra Måløy 7,4 millioner kronere rikere. Det ville fjt-leserne svært gjerne lese om. Jensvoll har allerede bestemt seg for å donere 200.000 kroner av pengene til ALS-forskning.

En pågående diskusjon mellom Rolv Petter Vetvik fra Måløy og flere av Selje-politikerne har også fått mye oppmerksomhet, og innleggene fra partene har blitt mye lest.

Mange er interessert i Selje Hotel etter brannen. Etter et møte om veien videre ber en nå eierne om å rydde opp på tomta.

Og et innlegg om Kystvegen, forfattet av Svelgen Hotell-eier Jostein Eimhjellen, nådde også høyt på klikk-toppen.

Han mener kystfolket så vel som resten av innbyggerne i vår region er tjent med indre alternativ for Kystvegen.