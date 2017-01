Måløy-elevar deltek i nasjonal finale

Korleis kan sjømatnæringa ta i bruk ny teknologi? Korleis kan sjømatnæringa bli meir miljøvennlig? Og korleis kan næringa trekke til seg unge talent? Dette er mellom oppdraga over 80 elever i Sogn og Fjordane har jobba med denne hausten.

I finalen møter elevane frå Måløy vidaregåande skule dei mest kreative elevane frå heile landet.

- Sjømatproduksjon og opplevingsbasert reiseliv, med sjømat som ein del av opplevinga, står for viktig verdiskaping og sysselset mange i fylket vårt. Det er dei unge som skal utvikle næringa vidare. Vi heiar på elevane våre og håpar dei vil gjere det skarpt i den nasjonale konkurransen, seier Holger Aasen, dagleg leiar i Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane.

Ungt Entreprenørskap fremjer samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Gjennom lokale innovasjonscampar har elevane løyst reelle utfordringar med rettleiing frå fagpersonar i næringa. Elevane ved Måløy vidaregåande skule kvalifiserte seg til den nasjonale finalen gjennom å bli kåra til best i fylket.

Sjømatnæringa er i rivande utvikling, og skulebøkene er utdatert. I "Ringer av vann" har fagpersonar bidrege med sin kompetanse for å gjere læringa relevant. På landsbasis har over 3 000 elevar delteke i prosjektet.

- Dette er tidenes største satsing frå sjømatnæringa i skulen. I tillegg til å få oppdatert kunnskap om sjømatnæringa, og fått brukt sin eigen kreativitet, håper eg at mange unge har fått augene opp for dei spanande jobbmogelegheitane som ligg i næringa vår. Eg gler meg til å sjå kva idear ungdommane kjem opp med i finalen, seier Janita Arhaug, leiar i Sett Sjøbein.

Fiskarfaget er i vekst og det er stor etterspurnad etter dyktige personar til næringa innanfor ein rad fagfelt.

– Vi ynskjer å sikre langsiktig rekruttering gjennom samarbeid med Ungt Entreprenørskap og vidaregåande skular, seier Olav Steimler i Ervik Havfiske Gruppen.

– Sjømatnæringa er særs viktig for vårt fylke og for lokalsamfunn. Men næringa har og global betydning når det gjeld sunn og berekraftig mat. Elevane ved Måløy vidaregåande skule kan bidra med nye idear og sikre at Sogn og Fjordane sikrar posisjonen som fiskerifylke.

Ringer av vann er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap. Det fram til no hemmelege oppdraget blir gjeve elevane under den offisielle opninga av Sjømatdagene 2017. Elevane får eit døgn på seg til å komme opp med sine løysingar. Vinnaren vert kåra onsdag 18. februar.