Dette kan bli navnet på det nye fylket

Ifølge Bergens Tidende vil navnet på det nye fylket bli Vestlandet.

- Vi ligger midt på Vestlandet, og navnet gjenspeiler det, sier fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane til BT.

Etter det BT erfarer, vil man splitte opp enkelte administrative områder, slik at for eksempel bergensskolene styres fra Bergen og distriktsskolene fra et annet sted.

Fylkestingene i Sogn og Fjordane og Hordaland sa før jul til en sammenslåing med Rogaland til Vestlandsregionen, men Rogaland sa nei. Fylkestingene skal behandle den nye intensjonsavtalen 2. februar (Sogn og Fjordane) og 3. februar (Hordaland).

Vi legger ut intensjonsavtalen så snart denne blir offentliggjort i ettermiddag.