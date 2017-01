Disse arbeidsplassene blir værende i Sogn og Fjordane

Tirsdag ettermiddag signerte Hordaland og Sogn og Fjordane intensjonsplanen som skal slå de to fylkene sammen fra 2020. Planen skal behandles i de to fylkestingene neste måned.

– Vi har hatt som utgangspunkt at Vestlandet skal organiseres slik at regionen samlet kommer sterkere ut i et godt samspill mellom distriktene og byområdene. Det mener vi at vi har lykkes med. Vi har kommet fram til en balansert intensjonsplan, som tar i vare begge fylkene. Vii har anerkjent hverandre og forskjellene mellom oss og laget en organisering ut fra dette, sier fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane og Hordalands varafylkesordfører Pål Kårbø (KrF) i en pressemelding.

Dette er noe av det forhandlingsutvalgene har blitt enige om de siste dagene:

Navnet på den nye regionen blir Vestlandet/Vestlandsregionen.

Det nye regiontinget får 65 representanter.

Bergen blir administrasjonssenter, med lokalisering av rådmannsfunksjon og politisk ledelse.

Regiontinget skal ha årlige samlinger i dagens Sogn og Fjordane, men samlinger utover dette blir i hovedsak lagt til Bergen. Det samme gjelder for regionutvalget og hovedutvalgene.

Nynorsk blir administrasjonsspråk og statlig tjenestespråk i den nye regionen.

Da Sogn og Fjordane fylkeskommune har relativt høye netto formueverdeier og høye lokale inntekter, får fylket muligheten til å la disse verdiene bli holdt utenfor regionetableringen i 2020. Dersom fylkeskommunen velger å gjøre dette, vil fylket kun legge de nevnte verdiene i egne investerings- og disposisjonsfond. Fondene skal samlet ikke overstige 1,5 milliarder kroner. Det innebærer at inntektene fra salget av Fjord1 (1,064 milliarder kroner) og eventuelle bokførte aksjeverdier i SFE AS/SF Holding AS (356 millioner kroner ved årsskiftet) kan plasseres i slike fond og benyttes til spesielle investerings- og utviklingsprosjekt i Sogn og Fjordane.

Samtidig er de enige om å organisere administrasjonen i den nye regionen slik:

Samferdsel

Under hovedutvalget for samferdsel blir ansvaret for kollektivtransporttilbudet og vei delt mellom to sektorledere. Sektorleder for kollektivtransport får ansvaret for tjenestetilbudet i hele regionen, og denne får sitt hovedsete i Bergen. Sektorleder for veg får sitt hovedsete i Sogn og Fjordane. Det vil under denne sektorlederen bli etablert en tredelt plan- og strategiansvar for de geografiske områdene Sogn og Fjordane, Bergensområdet og distrikta i Hordaland.

Opplæring og idrett

Sektorleder for videregående opplæring og idrett skal ha sitt hovedsete i Bergen. Under denne lederen blir plan- og strategiansvaret for de videregådene opplæringen i Bergensområdet lagt til Hordaland, mens tilsvarende plan- og strategiansvar for den videregående opplæringen i distriktene utenom Bergensområdet blir lagt til Sogn og Fjordane.

Næring

Under hovedutvalget for næring blir det etablert et delt geografisk ansvar basert på dagens fylker, Hordaland og Sogn og Fjordane med to likestilte sektorledere. Hovedutvalget skal samordne den næringsrettede innsatsen i regionen.

Kultur

Sektorleder for kultur skal ha sitt hovedsete i Sogn og Fjordane. Det vil under denne sektorlederen bli etablert en tredelt plan- og strategiansvar for de geografiske områdene Sogn og Fjordane, Bergensområdet og distrikta i Hordaland.

Les hele intensjonsplanen her.