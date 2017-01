Brann i enebolig

Politiet fikk melding om brannen i en enebolig i Melvegen i Prestemarka klokken 14.48 og er på stedet sammen med brannvesen og helsepersonell.

Alle personene som bor i huset er gjort rede for og det skal heller ikke være fare for at brannen skal spre seg til andre bygg.

Klokken 15.51: Politiet opplyser at det siver røyk nedover mot sentrum og anmorder om at folk som bor i området lukker vinduer på husene sine.

Klokken 15.59: Brannvesenet skal fremdeles ikke ha kontroll på brannen og rundt ti røykdykkere fra Stryn er på vei for å bistå det lokale brannvesenet.