- Litt som å besøke svigerforeldre for første gang

- Det er litt som å komme på besøk til svigerforeldre for første gang, sa Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) med et smil om besøket til Stadlandet.

De to formannskapene får i dag presentert intensjonsavtalen som er utarbeidet mellom de to kommunene.

Stemningen for at Selje og Eid slår seg sammen er for det meste positiv blant politikerne i de to kommunene.

Selje-ordfører Stein Robert Osdal trekker fram flere fordeler ved å slå seg sammen med Eid.

- Vi har god kjemi med Eid fordi vi har en lignende næringsstruktur, i tillegg til at vi også er en landbrukskommune. Det er også en match på kultur- og identitetssiden som er veldig lik, sier Osdal.

Les intensjonsavtalen her.

Etter det felles formannskapsmøtet skal de to kommunene ha hvert sitt formannskapsmøte der politikerne skal stemme over intensjonsavtalen.

Neste torsdag, 26. januar, skal kommunestyrene i de to kommunene stemme over intensjonsavtalen.