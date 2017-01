Har sagt opp jobben

- Jeg har vært her i 18 år og har behov for å gjøre noe annet, sier Norvall Bakke. Han skal over i en lederstilling i næringslivet uten at han ønsker å røpe sin nye arbeidsgiver.

- Det har vært interessant, utfordrende og kanskje i overkant hektisk å være økonomisjef i Vågsøy, smiler bremangaren som begynte i jobben i 2000.

- Hva vil du huske best fra dine år som økonomisjef i Vågsøy?

- Jeg vil ikke fremheve noen spesielle saker. Men det har vært interessant å jobbe med politikerne.

Økonomisjefens oppsigelsestid er på tre måneder.

- Vi har ikke fastsatt noen endelig sluttdato, sier Bakke.

Vågsøy kommune har satt 12. februar som søknadsfrist for dem som ønsker å etterfølge Bakke som kommunens økonomisjef.