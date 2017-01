Disse navnene er mest populære

Ifølge en VG-artikkel er det nemlig Nora og William som topper listene for de mest populære navnene i året som gikk.

Her var det nemlig Emil og Anna som var mest populære i 2017.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Seniorrådgiver Jørgen Ouren har ansvar for navnestatistikken til SSB og sier til VG at det er nærliggende å tro at økningen for bruken av navnenel Nora og William på landsbasis har noe med TV-seriens popularitet å gjøre.