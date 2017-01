Fryktar papirlause kommunar

Bremanger pensjonistlag undrar seg over kor langt prosessen har kome i Bremanger kommune når det gjeld overgang til elektronisk søknadsskjema og kontakt med innbyggjarane via mail.

– For mange i vår aldersgruppe vil dette skape store problem, då dei fleste ikkje har moglegheit til å nytte seg av dette, skriv leiar Åse Vadøy Hauge.

Ho er kjend med at andre kommunar i Sogn og Fjordane har innført dette frå 1.1. 2017.

I eit svarbrev frå rådmann Tom Joensen skriv han at kommunen ikkje har vedtak på at ein skal over i 100 prosent elektronisk kommunikasjon med innbyggjarane.

– Får vi henvendingar på papir, så svarar vi med fysisk brev. Når det gjeld søknadsskjema på nett, så ønskjer vi at desse vert nytta, men servicekontoret vil alltid bistå dei som har utfordringar med dette, lovar han.