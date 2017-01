Mener det er nytt håp for at Selje kan stå alene

Senterpartiet gir grønt lys til en sammenslåing med Eid, men på ett premiss:

Partiet krever at man legger inn en setning der man presiserer at intensjonsavtalen med Eid er utarbeidet på bakgrunn av at Fylkesmannen tidligere har tilrådt en tvangssammenslåing av Selje og Vågsøy.

Selje Senterparti mener denne presiseringen er viktig å ha dersom Arbeiderpartiet vinner høstens stortingsvalg og gjennomfører sitt løfte om å reversere tvangssammenslåinger.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i ettertid justert sin tilrådning om Selje-Vågsøy til Selje-Eid. Gunn Sande i Selje Senterparti mener imidlertid det er viktig å ha med bakgrunnen for at Selje inngikk forhandlinger med Eid.

– Vi hadde valget mellom en tvangssammenslåing med Vågsøy eller frivillig sammenslåing med Eid, mener hun.

Et steg nærmere sammenslåing Formannskapet i Selje gjorde i dag et enstemmig vedtak om å godkjenne intensjonsavtalen med Eid.

– Vi vil ha det svart på hvitt at disse forhandlingene med Eid er et resultat av et tvangsvedtak, understreker hun.

Under formannskapsmøtet i Selje forrige uke stemte Sande for en sammenslåing med Eid. Men etter at Arbeiderpartiet la fram sitt løfte denne uken, har Selje Senterparti justert premissene sine for sammenslåing.

– Da Ap kom og støttet Sp med oppheving av tvangssammenslåinger, har vi tatt en runde til om kommunereformen. Jeg har vært helt klar hele veien på at jeg ikke er for tvang, sier Sande.

Senterpartiet har to representanter i kommunestyret. Sande forteller at partiet vil vurdere å stemme nei til en sammenslåing med Eid, dersom ikke framlegget får flertall i kommunestyret.