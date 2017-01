Tett oppfølging gir resultat

Fleire elevar i Sogn og Fjordane kvalifiserte seg for vidare opplæring i 2016 enn åra før.

– Dei vidaregåande skulane har i fleire år hatt særskild merksemd på elevar som ikkje kvalifiserer seg for vidare opplæring. Då er det gledeleg å sjå at arbeidet gjev resultat, seier assisterande fylkesdirektør for opplæring, Tor-Einar Holvik Skinlo.

Færre trengde ny eksamen

I 2016 var det 126 elevar i Sogn og Fjordane som måtte opp til ny eller særskild eksamen på grunn av karakteren 1 på eksamen eller i standpunkt. Dette er ein klår nedgang frå året før, då 216 elevar måtte ha ny eksamen, og i 2014, då talet var 235.

Ei av årsakene til nedgangen kan vere at dei vidaregåande skulane kvart år må vurdere tiltak for elevar som står i fare for å ikkje kvalifisere seg til vidare opplæring.

Fleire greier eksamen

Også talet på elevar som ikkje møtte til utsett eksamen har gått kraftig ned. Berre sju elevar møtte ikkje opp i fjor, mot 66 (2015) og 83 (2014) åra før.

Og blant dei som var oppe til – og møtte til – ny eller særskild eksamen, så var det fleire som bestod eksamen, 56 prosent i 2016, mot 39 og 34 prosent åra før. Dette kan mellom anna skuldast at skulane har lagt til rette for ekstra opplæring og oppfølging.

Skal ha den beste opplæringa

– Dette syner at vi har treft nokon av dei viktigaste målgruppene våre, dei som risikerer å gå ut av vidaregåande opplæring utan å vere kvalifiserte for vidare skulegang. Målet vårt er å ha den beste opplæring i landet – for alle, slår Skinlo fast.

Sogn og Fjordane har over tid vore blant dei beste fylkeskommunane både med omsyn til resultata på eksamen og tal ungdomar som gjennomfører vidaregåande opplæring.