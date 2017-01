Stadig flere barn forteller om mobbing

Det skriver Barnevakten.no.

– Vi nærmer oss 7.000 henvendelser siden oppstart, sier Andreas Eidem, leder ved Snakkommobbing.no.

I året som har gått var det mest henvendelser etter juleferien. Da var det mange som syntes at var vanskelig å komme tilbake til skolen igjen, og så for seg en lang og vanskelig tid fremover.

– Målet vårt er at barn og unge skal fortelle om sin situasjon så tidlig som mulig. Halvparten av de som blir mobbet, forteller ikke om det til voksne. For noen handler det om at så snart man setter ord på det, så blir det virkelig. Hvordan vil folk oppfatte meg om jeg sier ifra om mobbing? Hvordan vil de reagere? Dette gjør at mange holder det for seg selv, sier Eidem.

En del barn sitter også inne med erfaringer der voksne har reagert på en uhensiktsmessig måte, sier Eidem. Det kan hende at en elev har betrodd seg til en lærer, for så å oppleve at læreren tar det opp i plenum i klasserommet. Til tross for at den voksne handler i beste mening, så forverrer en slik håndtering elevens situasjon. Derfor er det viktig at barna får være med på å bestemme hva som skal skje videre i slike tilfeller.

– Når barn henvender seg til oss er vårt fokus på at det skal være trygt å snakke ut. Mange føler seg som en belastning for andre og at de utgjør et problem. Da er det godt å oppleve at noen endelig ønsker å lytte til dem, og at noen anerkjenner dem og sier at det er helt greit å være lei seg, sier Eidem.

En del voksne faller i fellen med å alltid måtte løse ting, sier Eidem. Men det viktigste er at vi lytter og anerkjenner barna. Vår tilnærming er at de skal fortelle om det de har på hjertet, uten at vi skal definere hva som er riktig eller galt.

– Vi har erfart at det er bedre ha som utgangspunkt at man skal lytte til barna, fremfor å gi råd. Hvis ikke kan man ende opp med at barna trekker seg tilbake. Men om man starter med å lytte, så kan det hende at barna selv spør om veiledning på slutten av samtalen. Da er de blitt mottagelige for innspill, sier Eidem.

Han forteller at mange av de som tar kontakt, opplever chat som en trygg måte å prate ut på. Da slipper de å bruke stemmen, og det er helt anonymt.