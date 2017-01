Bedrift slått konkurs – starter avvikling

Selskapet har drevet Bygger'n fra lokaler i Gate 1 i Måløy, men flyttet høsten 2016 all aktivitet til lageret ved Blesrød mellom Måløy og Raudeberg, som de har leid.

Selskapet har i dag en gjeld på 3,3 millioner kroner, og bokførte verdier på cirka 3 millioner kroner.

– Verdiene utgjør varelageret, kundekrav og driftstilbehør. Dette er tall som er levert inn som grunnlag for oppbudsbegjæringen. Det er ikke alltid gitt at man kan få solgt varelageret for de bokførte verdiene. Skal du selge et helt varelager samlet i en konkurssituasjon, så er det ikke overraskende om man får mindre for det, sier bobestyrer Klaus Iversen.

Han forteller at selskapet blir avviklet og at det ikke så langt er noen som vil starte virksomheten opp igjen. Tidligere har det vært flere ansatte i firmaet, men ved konkursåpning er det kun en person som står oppført som ansatt i selskapet. Bobestyrer og tingretten vil stå for realiseringen av verdiene i boet og avvikle selskapet.

– Jeg tror ikke eierne vil starte opp igjen noen ny virksomhet, sier bobestyrer.