Ber om tryggare skuleveg

Leiar i FAU, Linda Lyngstad, har sendt brev til Bremanger kommune. Der ber FAU om eit busstopp som skulle ha vore plassert i overgangen frå fylkesveg 572 opp mot Solvegen i Svelgen.

– Der står det barnehagebarn og skuleelevar som ventar på bussen kvar morgon, og det er der dei går av etter barnehage og skuledag. Det kan vere dagar det er 15 barn som ventar på bussen der. Barna står langs vegen, som er svært trafikkert på den tida, både på morgon og ettermiddag, skriv Lyngstad, og fortset:

– Her ferdast også mykje tung trafikk som skal til og frå Bremanger Quarry. På morgonen vinterstid er det mørkt, og det kan vere vanskeleg å sjå at det står nokon der. Der er heller ikkje noko plass å stå i ly for vêr og vind, skriv ho.