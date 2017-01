Mistenker ikke noe kriminelt etter husbrann

Lensmann Espen Gulliksen sier politiet har en tanke om hva som kan ha vært årsaken til brannen, men at de ikke vil konkludere før de har fått den tekniske rapporten.

– Vi mangler rapport fra åstedsgranskere og tekniske etterforskere. De er ikke ferdige, sier Gulliksen.

Han understreker at det ikke er mistanke om noe kriminelt i forbindelse med brannen. Huset ligger i nærheten av ferjekaia på Oldeide.

– Det er godt at det er et stykke mellom husene i området, for det kunne fort ha tatt fyr i flere bygg med det været som var, har Gulliksen tidligere uttalt.