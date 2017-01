To nye veker i varetekt

Dette blei i dag bestemt i Fjordane tingrett, skriv NRK Sogn og Fjordane. Dei sikta har både brev- og besøksforbod.

Ifølgje NRK meiner politiet at det framleis er fare for at bevis kan bli øydelagt. Derfor var det i utgangspunktet ynskja fire veker til i varetekt, men retten meinte at to veker er tilstrekkeleg for å gjennomføre avhøyr og sikre bevis.

Varetektsfengslinga til to av dei totalt tre sikta er no forlenga til 10. februar. Fengslingsmøtet til den tredje mistenkte i saka er av praktiske grunnar utsett til måndag, skriv NRK.