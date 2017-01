Måløyværing vidare i Norske Talenter

Måløyværingen framførte "I Who Have Nothing" av Tom Jones, og dedikerte songen til kona Laila Skram Stokke. - Eg går ingen plass utan henne, sa han frå scena.

Sjølv om han fekk nei frå dommar Mia Gundersen, ville dei tre andre ha han med seg vidare - og dermed sikra Falch Stokke seg likevel ein billett til neste runde av konkurransen.

Han fortel at responsen har vore enorm.

- Det har rett og slett vore heilt sinnsjukt, og det strøymer inn med meldingar. Det er berre skryt over heile linja, fortel han.

Deltakaren forklarar at han ikkje berre får skryt frå folk over heile Norge, men òg frå andre delar av verda.

- Eg har ein del vener i mellom anna Australia og Storbritannia, og til og med dei har sendt meg flotte meldingar, seier han.

Han kjem opprinneleg frå Molde, men har saman med kona budd i Måløy sidan 2011.

- Eg har ein del slekt som kjem frå Måløy, men det var ei flott måløyjente som lokka meg hit, seier han.

Han legg til at det var kona som pressa han til å melde seg på talentkonkurransen.

- Både ho og andre har sagt det i fleire år, så då er det berre å lyde, ler han.

Sjølv om han til vanleg er sjømann, stilte han ikkje opp heilt utan erfaring.

- Eg var med på fleire konsertar under Elvisfestivalen i Måløy i fjor, både i kyrkja og på dagtid, fortel han.

Om det blir fart på songkarriera etter Norske Talenter kan ikkje Falch Stokke seie noko om endå.

- Det er berre å følge med i spenning!, avsluttar han.