Besøkte Stortinget for å avklare veien videre

- Vi oppfattet møtet med leder av kommunalkomiteen, Helge Andre Njåstad (Frp), som et konstruktivt møte om å endringene i kommunestrukturen i Nordfjord, poengterer de to Frp-gruppelederne.

Njåstad viser til at flere Arbeiderparti-ordførerere har ytret et ønske om mer støtte for reformarbeidere blant partiets stortingsrepresentanter.

-Jeg har stor forståelse for at lokalpolitikere etterlyser drahjelp fra Stortinget. I denne prosessen har jeg prøvd å møte så mange lokalpolitikere som mulig for å lytte til hvordan vi skaper en best mulig kommunereform, sier Helge Andre Njåstad (Frp).

- Hvem Vågsøy skal slå seg sammen med må politikere og befolkningen i Vågsøy bestemme utfra en vurdering om hva som er best for kommunen i framtiden, sier Bleie og legger til:

Video: Slik jobber de videre for å utvide Vågsøys grenser Hør hva Vågsøy-politikerne mener om Eid-Selje, om mulighetene til å forhandle med kun Flora og om bryggjaværingene som vil ut av Vågsøy kommune.

- En problemstilling en må ta hensyn til er at det er krefter på Bryggja som ønsker å løsrive seg fra Vågsøy og slå seg sammen med Eid, noe som ble belyst og inngående drøftet i møtet. En slik løsrivelse vil ha stor innvirkning på både inntektssiden, gjeldsgrad og praktisk drift i de berørte kommunene.

Drabløs og Bleie mener kommunereformen er viktig for å møte endringene i samfunnet, blant annet at kommunene i dag har langt flere oppgaver i dag enn for noen tiår siden.

- Vi er først og fremst opptatt av å gi et godt tjenestetilbud for innbyggerne i fremtiden, ikke hvor kommunesenteret ligger, avslutter Bleie.