Saksøker revisor etter skattesmell

Bakgrunnen for søksmålet er en skatteregning på 10 millioner kroner som gründerne av sjømateksportøren fikk da de overførte andeler i sine holdingselskaper Eili Invest og Maan Invest til barna i 20019 og 2010. Det melder Dagens Næringsliv.

Avisa melder at av kravet på nærmere 10 millioner utgjør arveavgiften knappe 2 millioner, mens resten er utbytteskatt, gevinstskatt og tilleggsskatt som Søraa og Øvrebø måtte betale.

Av sluttinnlegget som deres advokat Dag Steinfeldt har sendt til Bergen tingrett heter det følgende: "Det fremskutte generasjonsskiftet ville ikke ha blitt foretatt dersom saksøkerne hadde fått informasjon om hvilken skatt dette ville resultere i."

Motparten har, ifølge DN, avvist kravet tvert med henvisning til at det delvis er foreldet og at revisor ikke er ansvarlig for feilene i selskapets aksjonerregister, som utløste deler av skattekravet.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Bergen tingrett 6.-8. februar.