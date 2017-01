Har landets beste frukt- og grøntavdeling

Den lokale butikken i Vågsøy vinner NM i frukt og grønt i kategorien supretter som omfatter butikker på under 400 kvadratmeter.

- Dette var veldig uventet, men veldig kjekt. Nåløyet for å vinne er forferdelig trangt og at en liten butikk ut i havgapet har klart å vinne er helt utrolig, sier butikksjef Endre Oldeide.

Tirsdag fikk butikken besøk av representanter fra Opplysningskontoret for frukt og grønt som hedret butikken for fjorårets innsats. Fra før er det klart at Bunnpris i Holvik vant spurtprisen for bær i 2016.

Det er tiende året på rad at NM i frukt og grønt arrangeres. Konkurransen ble opprettet i 2007 av Opplysningskontoret for frukt og grønt i samarbeid med bransjebladet Dagligvarehandelen og analyseselskapet Nielsen Norge.

- Butikken er en av de viktigste arenaene for gode kostholdsvalg. En inspirerende og rikholdig frukt- og grønnsaksavdeling er et viktig virkemiddel for å få folk til å spise 5 om dagen slik vi anbefaler. Vinnerne viser oss at en systematisk satsning gir resultater, sier divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

De andre klassevinnerne er:

Store supermarkeder/hypermarkeder: Coop Mega Bekkestua

Små supermarkeder: Coop Marked Syvde

Åpen klasse: Jacob's Majorstuen