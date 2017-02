Rekordhøg søknad om spelemidlar

– Lag, organisasjonar og kommunar i Sogn og Fjordane er flinke å nytte spelemiddelordninga både for å byggje og rehabilitere anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det vert særleg tydeleg når vi ser på søknadssum per innbyggjar. Sogn og Fjordane er på andreplass på landsbasis. Nord-Trøndelag søkjer i år om 14 kroner meir, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

145 av årets søknadar frå Sogn og Fjordane gjeld såkalla nærmiljøanlegg.

Det er anlegg som legg til rette for eigenorganisert fysisk aktivitet, og skal i hovudsak liggje der folk bur og oppheld seg.

Det kan vere blant anna ballbingar, klatreparkar, sandvolleybaner og akebakkar.