Tar grep for å redusere tallet brannskader

En ny kartlegging har for første gang avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15.000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig. Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

I 2015 var det 346 personer i Sogn og Fjordan som mottok behandling for brannskade av fastlege eller legevakt.

– Langt de fleste brannskader kan unngås. Nå skal vi ut å fortelle publikum hva de skal gjøre for å unngå brannskader, og hva de må gjøre om de likevel opplever dette, sier Kim Hjelle, brannsjef i Vågsøy brannvesen, i en pressemelding.

Han peker på at mange som pådrar seg en brannskade, selv forårsaker den. Det er også mange småbarnsforeldre som ved sin uaktsomhet bidrar til at barna blir brannskadd. Her er skåldeskader en gjenganger.

Dette er forhold som nå skal synliggjøres i en landsomfattende kampanje med skadeforebyggende informasjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom lokale brannvesen, Norsk forening for brannskadde, Norsk brannvernforening og er støttet av Helsedirektoratet.

– Forhåpentlig kan vi bidra til flere får øynene opp for dette, slik at antall ulykker som fører til brannskade i vårt område går ned, sier Hjelle.

– Ifølge våre funn er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Så langt har mer enn 100 brannvesen sagt ja til å være budbringere for kampanjen. Det innebærer at de i forbindelse med tilsyn og annen publikumskontakt også har med seg budskap om forebygging av brannskader.

I første omgang har partnerne bak kampanjen valgt å konsentrere seg om barnehager, skoler og småbarnsforeldre som målgrupper, men innholdet i budskapet er aktuelt og nyttig for alle, heter det i en pressemelding.