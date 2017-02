Tente nærmare to milliardar

Sparebanken Vest fekk eit overskot før skatt på 1.956 millionar kroner i 2016, samanlikna med 1.396 millionar kroner året før, tilsvarande ein auke på 40 prosent. Eigenkapitalavkastninga for året som heilskap vart 13,1 prosent mot 11 prosent i 2015 .

- Sparebanken Vest har i 2016 gjennomført ei rekkje grep som i sum har gjeve ei særs positiv resultatforbetring. I tillegg har banken arbeidd målretta med å sikra at banken tilfredsstiller kapitalkrava til styresmaktene med god margin. Den gode utviklinga opnar difor opp for at banken kan auka utdelingsgraden til eigarar og samfunnet eitt år tidlegare enn banken forventa, seier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth, som opprinneleg er frå Svelgen.

Sparebanken Vest si utlånsportefølje består av 76 prosent utlån til personkundar og 24 prosent til små og mellomstore verksemder.

– Med ein sterk kapitalbase på plass er banken godt rusta for å bidra til vekst og naudsynt omstilling på Vestlandet. Det inneber at vi kan halda fram å støtta gode forretningsmogelegheiter og møte kundane sine behov for finansiering framover, seier Kjerpeseth.

I samband med offentleggjeringa av rekneskapstal for 2016, foreslår styret i Sparebanken Vest at det vert delt ut 100 millionar kroner til tiltak som bidreg til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Dette er ein auke frå 20 millionar kroner året før.

– Utdelinga i år er den høgaste sidan før finanskrisa i 2008. Det fortel to ting. For det fyrste at Sparebanken Vest er solid og godt drive, med kontroll på kostnadane og låge tap. For det andre, og minst like viktig, at vi er oppteke av Vestlandet og å kunne bidra til utvikling av landsdelen, seier konsernsjefen.

Sparebankmodellen inneber at overskotet til banken vert delt etter ein sett fast brøk mellom eigarane av banken sine eigenkapitalbevis, som får utbytta, og finansiering av ålmennyttige føremål i lokalmiljøa.

– Grunnlaget for den høge utdelinga er god bankdrift, og i det ligg det at vi i Sparebanken Vest jobbar offensivt for å tilpassa oss ein bankbransje i rask endring. Jo betre vi driv banken, jo meir pengar kan vi gje både til eigarar av eigenkapitalbevis og til dei mange gode, lokale initiativa på Vestlandet, seier Jan Erik Kjerpeseth.

Sparebanken Vest har kontor i Måløy og på Nordfjordeid. Kontoret i Selje ble stengt i 2016.