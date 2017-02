Her kommer bygdas første politiske pub

Det er Eid Venstre som inviterer til den politiske puben, der landbruk blir tema.

– Å flytte politisk debatt ut på puben har vært en suksess mange steder, og noe vi nå vil prøve ut også på Eid, sier lederen i Eid Venstre, Svein Rotevatn og initiativtaker Alfred Bjørlo, Venstre-ordfører i Eid.

Gjester på den første politiske puben er leder i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, og Venstres egen Stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Sveinung Rotevatn.

Debatten blir todelt, med først en del om hva lanbruket i fylket kan bidra med i en ny grønn økonomi i Norge. Del to handler om landbruksmeldinga, og hvilke rammevilkår fremtidens bønder trenger. Det vil også bli en diskusjon rundt hva Stortinget kan gjøre for å sikre et sterkt landbruk i Sogn og Fjordane.