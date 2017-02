Nå blir kontoret kun åpent én dag i uken

Det forteller lensmann Kjetil Drange.

Her mangler de politibil Ved utrykning må de derfor enten få hjelp fra andre politistyrker – eller bestille drosje.

Årsaken til endringen i åpningstidene ved kontoret er at konsulent Trine Dybedal går ut i permisjon.

– Trine har vært grunnmuren ved Selje lensmannskontor og sørget for at kontoret har kunnet holde åpent tre dager i uken, skriver Drange i et innlegg på Facebook.

På grunn av politireformen og de planlagte nedskjæringene har ikke politiet nok midler til å erstatte med en ny konsulent, ifølge lensmannen.

– Grunnet stramt budsjett vil det ikke bli ny sivilt ansatt ved Selje lensmannskontor. Dette påtvinger nye åpningstider, heter det i innlegget.

Selje lensmannskontor kommer etter hvert også til å bli nedlagt, slik som politimesteren i Vest politidistrikt har foreslått.

– Vi er i en fase der det går mot sammenslåing med Vågsøy lensmannskontor. Flere oppgaver vil nå bli overført Vågsøy lensmannskontor, blant annet tvang og forlik.

– Vi skal gjøre vårt for at innbyggerne i Selje får så godt tilbud som mulig i de endringer som er og kommer i denne politireformen.