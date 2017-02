Ber om at kirkene holdes åpne

Vågsøy Venstre gjorde blant annet følgende vedtak da de gjennomførte sitt årsmøte denne uken:

«Vågsøy Venstre viser til oppslag i Fjordenes Tidende i etterkant av budsjettvedtaket for 2017 når det gjelder drifta av kirkene og kirkegårdene i kommunen. Årsmøtet ber administrasjonen i kommunen, i fellesskap med Vågsøy sokneråd, å finne en løsning der kirkene og kirkegårdene kan drives som tidligere.»

Soknerådet har varslet at som en følge av redusert tilskudd fra kommunen må to av tre kirker til enhver tid være stengt i 2017.

I tillegg slo partiet fast at de enstemmig slutter seg til at forhandlingsutvalget i Vågsøy går i forhandlinger om en sammenslåing med Flora, og samtidig ber om at Bremanger blir med på de samme forhandlingene.