Av dette fekk Røde Kors i fylket 187.612 kroner, som er ein auke på 18 prosent, skriv Firda Tidend.

Kundane på Rema 1000 på Nordfjordeid sørga for nesten 55.000 kroner til organisasjonen, og hamnar på tredjeplass av butikkane i fylket som bidreg med mest til pantelotteriet.

Vågsøy Røde Kors har hamna på tredjeplass på lista av lokale lag i fylket som får mest frå pantelotteriet i 2016. Lokallaget i Vågsøy får 20.719 kroner.

Når det gjeld lista over kva butikkar med største marknadsdel av panten, ligg Spar Kalvåg på ein 5.-plass. Her går 10,88 prosent av all panten som vert satsa til Pantelotteriet