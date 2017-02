Her er de mest leste sakene denne uken

Nærbutikken gikk til topps i NM i frukt og grønt under kategorien supretter, som omfatter butikker på under 400 kvadratmeter.

Coop Marked i Syvde gikk også til topps i en av kategoriene i norgesmesterskapet. Les saken fra Bunnpris-butikken her.

Lørdag kveld gikk to tenåringsjenter seg ville på vei ned fra Kjeretoppane i Måløy. Et par timer etter at politiet ble kontaktet om hendelsen, ble de to jentene funnet av mannskap fra Røde Kors. Tenåringene ble sendt videre til Førde sentralsjukehus for sjekk.

Saken er den mest leste i uken som gikk. Les mer her.

Disse sakene var også populære i uken som gikk:

Sparebanken Vest tente nærmare to milliardar

– Galningane finst overalt

– Kva skjer med Bremanger? Har næringslivet samla seg?

Gründere saksøker revisor etter skattesmell