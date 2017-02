Redda fleire på sjøen

Dette går fram av ei pressemelding frå Sjøfartsdirektoratet.

Dei har registrert at 27 personar omkom i fritidsbåtulykker i 2016. Samanlikna med 2015 er dette ein nedgang på 10 dødsfall.

– Det er positivt at tala går nedover, og vi håpar at denne trenden vil fortsette, seier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen i pressemeldinga.

Redningsselskapet erfarer at talet på oppdrag, assistansar, søk og redda liv aukar. Større arbeidsmengde for Redningsselskapet samsvarar med at talet på fritidsbåtar aukar og generell trafikkvekst på sjøen.

– Vårt inntrykk er at stadig fleire brukar sjøen. I den samanhengen er det gledeleg at talet på omkomne har gått ned. Samstundes ser vi at aktivitetsauke på sjøen gjer oss meir å gjere. Difor er det viktig at vi styrkar vår livreddande innsats og driv førebyggjande arbeid slik at visjonen vår om at ingen skal drukne om nokre år kan verte ein realitet, seier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Fleire av dei omkomne kunne truleg ha berga livet om dei hadde brukt flyteutstyr, heiter det i pressemeldinga.

På tross av påbodet om flyteutstyr om bord på båtar under åtte meter som er i fart, er det framleis mange som ikkje bruker vest, og av dei 27 som mista livet i fjor var det berre ti som hadde på seg flyteutstyr.

– Sjøfartsdirektoratet vil fortsetja arbeide med førebyggjande og haldningsskapande arbeid for å påverke dei fritidsbåtbrukarar som ikkje brukar vest til å setje tryggleik først når dei er på sjøen. Dei gode haldningane til fritidsbåtfolket er utruleg viktige for å redda fleire liv, seier Akselsen.