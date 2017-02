82 vestlendingar varsla Skatteetaten om skjulte pengar

82 førespurnader i 2016 er ein auke på 75 prosent samanlikna med 2015, som fram til i fjor hadde rekorden med 47 førespurnader. Aldri før har så mange vestlendingar kontakta Skatteetaten for å oppgi skjulte formuar og inntekter.

Saksøker revisor etter skattesmell Coast Seafood-eierne Sverre Søraa og Martin Øvrebø har saksøkt revisor Odd Monsen og revisjonsselskapet Ernst&Young.

– Vi ser at stadig fleire ønsker å handle rett og gjere opp for seg. Tala for 2016 viser at denne trenden fortset. Noko av forklaringa trur vi ligg i eit auka mediefokus på skatteparadis, blant anna med Panama papers-saka, seier direktør for Skattekrim i Skatt vest, Torkel Fure i ei pressemelding.

Frivillig retting er ei ordning der skattytar sjølv kontaktar skattekontoret for å oppgi skjulte formuar og/eller inntekter til skattlegging utan risiko for straff. Skatt og renter for inntil 10 år tilbake i tid blir då rekna ut og må betalast. Føresetnaden for å unngå straff er at Skatteetaten ikkje alt er på sporet av pengane.

Bekymret for økt skatt Vågsøy Eldreråd roper varsku etter at lokalpolitikerne valgte å øke eiendomsskatten.

– Skatteetaten inngår stadig fleire utvekslingsavtalar med andre land og moglegheita for å skjule pengar blir stadig mindre. Blir du tatt, risikerer du inntil 60 prosent tilleggsskatt og å bli meld til politiet på toppen av skatten og rentene du skulle betalt. Det er kanskje ikkje så rart at stadig fleire kjem frivillig, seier Fure.

Tente nærmare to milliardar Under leiing av Jan Erik Kjerpeseth frå Svelgen bokførte Sparebanken Vest eit resultat før skatt på nærmare 2 milliardar i fjor.

Skatt vest, som dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, behandla 48 saker i 2016. Samla vedtak var på 714 millionar i formue og 20 millionar i inntekt.

Også nasjonalt vart det sett rekordar. Totalt bad 515 personar i Noreg om frivillig retting i fjor, noko som er ein auke på 131 oppmodingar samanlikna med 2015.