Får fange hjortekalvar

Førde driv hjorteoppdrett på heimgarden Førde, og løyvet gjeld til 15. mai 2018.

Vilkåret er at han hentar inn samtykke frå grunneigarar når innfanginga føregår på annan manns eigedom. Kommunen skal også ha årleg rapport om resultatet.

Formålet er å få nye/andre genar inn i hjorteoppdrettet. Bremanger kommunen viser til at å ta ut eit avgrensa tal hjortekalv på inntil ti per år vil ikkje få negative konsekvensar for hjortebestanden i kommunen.