Fraktar fleire folk

– Det er ikkje uvanleg at trafikktala endrar seg frå år til år. På samband utan for stor del gjennomgangstrafikk skuldast nok variasjonen endringar i lokal aktivitet, seier Sæternes.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for drift og forvaltning av riks- og fylkesvegferjesambanda vegferjene, medan Fjord1 er operatør for dei tre sambanda i Nordfjord. Anders Sæternes, som er seksjonssjef for ferje- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen Region vest, seier at trafikktala er som forventa.

894.143 passasjerar nytta seg av sambandet Lote-Anda for å krysse Nordfjord i 2016. Dette er ei auke på 22.414 passasjerar (2,57 prosent) samanlikna med 2015. Sambandet har ikkje hatt så mange passasjerar sidan 2012 (923.003 passasjerar).

Totalt frakta dei tre sambanda 1.244.291 passasjerar over Nordfjord, samanlikna med 1.190.780 passasjerar i 2015.

Endringane kjem samstundes med ein reduksjon i talet turar for eitt av ferjesambanda. Stårheim-Isane.

– I den grad det er variasjon i faktiske utførte turar mellom 2015 og 2016, så skuldast dette i hovudsak ulik regularitet frå år til år, men tal turar blir også påverka av på kva vekedag heilagdagane fell på i det enkelte år, samt tal laurdagar og søndagar, forklarar Sæternes.

Han understrekar at statistikken er henta frå ferjeselskapa sitt billetteringsutstyr, og at kvaliteten på selskapa sine innrap- porterte trafikkdata i all hovudsak er tilfredsstillande, sjølv om enkelte feil og manglar kan dukke opp.

Lågare regularitet

Sambandet Måløy-Husevågøy-Oldeide hadde ein regularitet på 98,48 prosent i 2015. I 2016 auka regulariteten til 99,44 prosent, og sambandet skil seg ut ved å vere det einaste i regionen som betra regulariteten frå 2015 til fjoråret.

På Stårheim-Isane gjekk regulariteten ned frå 99,73 prosent i 2015 til 99,02 prosent i 2016. Likeins for sambandet Lote-Anda gjekk regulariteten ned frå 99,68 prosent i 2015 til 99,58 prosent i 2016.

– Regulariteten kan alltid bli betre, og vi har som målsetting at dette skal vere høgast mogleg, men det er ikkje alle månadar vi oppnår 100 prosent, seier Sæternes.

Årsaka til at sambandet Lote-Anda hadde den dårlegaste regulariteten sidan 2011, var ifølge Sæternes tekniske problem og vêrtilhøva.

Nye krav

Det var spesielt hausten 2016 at ferja MF Årdal på sambandet Lote-Anda hadde problem, som førte til fleire driftsstopp. Under nokre av desse hendingane vart ferjene frå ytre flytta innover fjorden, og resultatet vart at ein sette inn hurtigbåt på sambandet Måløy-Husevågøy-Oldeide. Denne praksisen skal ikkje førekome i framtida.

– Det er inngått avtale med Fjord1 om reserveferje med ei responstid på seks timar. Fjord1 vel sjølve kvar dei vil ha denne ferja liggande, seier Sæternes.

Frå 2018 skal to nye ferjer trafikkere sambandet Lote-Anda. Den eine skal vere heilelektrisk, medan den andre blir ei hybridferje. Det er ikkje sett ein dato for når arbeidet på kaiene skal starte.